Los especialistas ponen el foco en la variante Mu

Si bien la Delta sigue siendo la predominante y la que más preocupa a nivel mundial, señalaron que hay que seguir de cerca la información de la nueva cepa aparecida en Colombia y ver cómo interactúa con las otras que circulan en el país.

La declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variante de interés “Mu” al linaje de coronavirus identificado por primera vez en Colombia encendió esta semana la alarma en Latinoamérica y, aunque la Delta sigue siendo la predominante y la que más preocupa a nivel mundial, especialistas señalaron que “hay que seguir de cerca la información de Mu y ver cómo interactúa con las otras que circulan en el país”.

“En la actualidad la variante Delta continúa siendo la que mayor preocupación genera en el mundo; fue la responsable de situaciones dramáticas como la crisis sanitaria de la India; se expandió por cientos de países y ha desplazado al virus circulante donde ingresó generando nuevas olas”, dijo a Télam el virólogo Humberto Debat.

Debat, quien integra el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), recordó que “hay múltiple evidencia de que la Delta es la variante más transmisible, duplica las tasas de hospitalización, en tanto que las vacunas son menos efectivas en protegernos del contagio de esta variante, aunque los niveles de cobertura frente a casos severos se mantienen muy altos”.

No obstante, explicó que hay que estar alerta a lo que ocurra con la Mu “porque como hemos visto en las olas anteriores, el paisaje de variantes a nivel latinoamericano ha tenido un gran impacto en la Argentina”.

“Al ver que a la fecha Mu representa el 14% de los casos en Chile (que tenia un escenario de variantes muy similar al nuestro), implica que hay probabilidades de que ingrese a nuestro país y aumente su frecuencia”, analizó Debat.

El 31 de agosto la OMS publicó su informe de actualización epidemiológica semanal en el que informó que incorporaba como variante de interés al linaje B.1.621 identificado por primera vez en enero en Colombia al que designó con la letra griega Mu.

“La variante Mu tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. Los datos preliminares presentados al Grupo de Trabajo de Evolución del Virus muestran una reducción en capacidad de neutralización de sueros de convalecientes y vacunados similar a la observada para la variante Beta (identificada en mayo de 2020 en Sudáfrica), pero esto necesita ser confirmado por estudios adicionales”, indicó el organismo en el documento.

En ese sentido, Debat sostuvo que lo “dicho por la OMS, que la misma organización indicó que debe ser reconfirmado y todavía no está en ninguna publicación científica, es un gran llamado de atención porque Beta es la variante que mayor evasión o escape inmune ha presentado, es decir para la que menos cobertura brindan las vacunas”.

Según la OMS, “aunque la prevalencia global de la variante Mu entre casos secuenciados ha disminuido y actualmente está por debajo del 0,1%, la prevalencia en Colombia (39%) y Ecuador (13%) ha aumentado constantemente”.

“También se ha conocido que representa e 14% de los casos en Chile; es decir, que en el último tiempo empezó a extenderse por distintos países de Latinoamérica y a aumentar su frecuencia; esto no es menor porque la replicación en otras regiones implica que es independiente de la coyuntura y entonces se trata de una ‘propiedad’ del virus”, describió el virólogo.