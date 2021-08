Denuncia de Angelina Jolie

La estrella de Hollywood estrenó cuenta en la red y lo hizo compartiendo la carta de una adolescente afgana para denunciar la situación en ese país tras la toma del poder por parte de los talibane.

Angelina Jolie estrenó este viernes su cuenta de Instagram y lo hizo compartiendo la carta de una adolescente afgana para denunciar la situación en ese país tras la toma del poder por parte de los talibanes.

“Ahora mismo, la gente de Afganistán está perdiendo su capacidad para comunicarse en las redes sociales y para expresarse libremente”, dijo Jolie, que además de una estrella de Hollywood ha sido durante muchos años una gran activista humanitaria. “Así que me he unido a Instagram para compartir sus historias y las voces de aquellos en todo el mundo que están luchando por sus derechos humanos básicos”, añadió la actriz, que en pocas horas acumuló más de 6 millones de seguidores.

Jolie contó que, unas semanas antes de los atentados del 11-S, se encontraba en la frontera con Afganistán y conoció a los refugiados que huían de los talibanes. “Eso fue hace veinte años”, recordó la actriz, quien subrayó que se pone “enferma” al ver de nuevo a los afganos desplazados de su país por “el miedo y la incertidumbre”. “Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder dinero para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender”, defendió. En este sentido, Jolie insistió en su compromiso con los refugiados y, especialmente, con las mujeres y niñas de Afganistán.

Bajo el título “Una carta de una niña afgana”, la actriz compartió el escrito de una adolescente que, por motivos de seguridad, no menciona ni su nombre ni dónde vive.

La joven cuenta su miedo por la llegada al poder de los talibanes. “Algunos dicen que los talibanes han cambiado, pero yo no lo creo porque tienen un pasado muy malo”, explicó. “Todos hemos perdido nuestra libertad y somos presos de nuevo”, añadió.

Estados Unidos inició la retirada de sus tropas de Afganistán en mayo, pero se ha visto obligado a acelerar la evacuación de los estadounidenses que quedan en Afganistán y de sus aliados tras el rápido avance de los talibanes, que el domingo tomaron Kabul y controlan casi todo el país tras la huida del que era presidente afgano, Ashraf Ghani.

Angelina Jolie retomó su cuenta para manifestar: “Empecé a trabajar con personas desplazadas porque creo apasionadamente en los derechos humanos. No por caridad, sino por un profundo respeto por ellos y sus familias, y por todo lo que siguen superando, a pesar de tanta persecución, desigualdad e injusticia”.

“En la actualidad, el 1% de la población mundial -82,4 millones de personas- está desplazada. Eso es casi el doble que una década antes. Algunas crisis, como la guerra de Afganistán, han durado décadas”. “Otros, como el conflicto de Etiopía, son más recientes. Todos tienen en común la violencia y la denegación de derechos que dejan a familias inocentes sin otra opción que huir”, sintetizó.

“¿En qué momento nos preocuparemos lo suficiente como para abordar la devastación medioambiental, los conflictos y las violaciones de los derechos humanos que alimentan estas crisis? Siempre sigo aprendiendo. Si quieres unirte a mí, visita la cuenta de la ONU @refugees”, cerró Jolie, invitando a todos a unirse a UNHCR, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se creó en 1950, tras la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a millones de europeos que habían huido o perdido sus hogares.