15 años de King of Banana: ¡que los cumbia feliz!

El viernes 19 de noviembre a las 21 hs festeja a lo grande en el Teatro Sarmiento junto a todo su público.

Tras 15 años recorriendo escenarios locales, nacionales e internacionales King of Banana llega al Teatro Sarmiento este viernes a las 21 hs para darlo todo y festejar a puro ritmo y sabor para disfrutar, trayendo música con sentimiento y para todo el mundo.

La banda está conformada por Crisytian Martínez en guitarra eléctrica, Manuel Ramírez en teclados Gonzalo Solar en güiro y coros, más los tres integrantes de la primera hora: Facundo Gaillez en percusión y voz, Andrés Dech en bajo, Cristian Espejo en guitarra y voz.

Según Cristian, “los desafíos y metas van cambiando, ahora estamos grandes y disfrutamos más los shows. Hacemos hasta tres shows por noche, antes hacíamos seis. Las metas son parecidas que cuando empezamos, queremos que la gente disfrute del show y baile y hasta el día de hoy seguimos haciendo disfrutar a toda la familia”.

El cantante agrega que desde que se ha flexibilizado con la vacunación y se han habilitado las salas para tocar, estamos en un buen momento, nos hemos reinventado como todos los artistas y volvimos con muchas ganas. “Si algo nos enseñó esta pandemia es que hay que darlo todo día a día porque después no sabemos qué puede pasar”, destaca.

“Durante la pandemia estuvimos aislados y gracias a los protocolos de salas de ensayo y estudios de grabación, pudimos retomar la actividad y ahora estamos actuando con todos los protocolos necesarios”, destacó Espejo.

“La pandemia nos permitió terminar este disco que ya veníamos grabando antes que empezara. También hicimos streamings e interactuamos con colegas de distintas provincias”, agregó.

Los últimos trabajos del grupo son “Discovery King”, un disco de covers y el anterior fue “San La Cumbia”, de canciones propias. “Siempre nos gusta mezclar nuestras canciones en el repertorio de covers y siempre son muy bien recibidas y también siempre nos ha gustado componer. Ahora estamos por lanzar unas canciones nuevas maqueteadas en el estudio y pronto tendremos un adelanto en las redes”, adelanta Cristian.

Para agendar

Las entradas ya están disponibles en: https://bit.ly/kobentradas

Para escucharlos, ingresar en King Of Banana Oficial (Youtube), Spotify, Facebook e IG.

UN POCO DE HISTORIA

King of Banana nació en el 2008 y está integrada por músicos de destacada trayectoria en la provincia de San Juan. Algunos de ellos formaron parte de bandas emblemáticas como Mamá Perfecta o La Morocha, entre otras. La mixtura de sus talento y amor por esta profesión dieron a luz esta propuesta diferente. Su primer disco, Con Sentimiento, editado en el año 2013 tiene 14 canciones, 12 versiones de clásicos de la historia de la música adaptadas al sonido King, y dos canciones propias.

Tras 12 años recorriendo escenarios locales, nacionales e internacionales son una verdadera bomba musical, dónde clásicos y actuales conviven en nuevas versiones a puro ritmo y sabor para disfrutar, trayendo ¡música con sentimiento y para todo el mundo.

La cumbia de los King riene una marcada influencia del reggae y el rock lo que la hace única y portadora de un estilo particular, que les ha permitido compartir escenarios con artistas nacionales e internacionales de diversos estilos como: Illia Kuriaky and the Valderramas, Agapornis, Vicentico, La Mona Giménez, Dancing Mood, Chicha Libre (Francia -EE.UU.) Ciro y los persas, Los del fuego, Kameleba, Marcela Morelo, Auténticos Decadentes y Sergio Galleguillo entre otros.