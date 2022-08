100 días para Qatar 2022

Empieza la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial de Fútbol. El evento deportivo de mayor atracción de los cinco continentes. Argentina estará presente y desde Zonda Diario comenzamos a sentir que la ilusión crece día a día.

En 100 dias o en 2400 horas o en 144.000 minutos estaremos sentados frente al Televisor mirando Qatar con Ecuador, con eso se habrá terminado una larga espera cargada de ansiedades, ilusiones, sueños y esperanzas.

Especialmente para nosotros los argentinos que después de ver a Messi campeón de América, nos subimos a la Scaloneta y allí vamos 45 millones de argentinos queriendo gritar de nuevo esa palabra maravillosa: camp….

No, mejor no. Por cábala. Justamente 100 días antes del comienzo del mundial hay que empezar con todo el cargamento de rituales para conseguir lo que se nos niega desde hace 36 años.

Desde Zonda Diario te hacemos el aguante desde hoy y hasta el 20 de noviembre, todos los días habrá al menos una columna que nos recuerde que estamos cada vez mas cerca del evento mundial que te atrapa y te tiene en vilo por casi un mes.

Esta vez será diferente, porque no será en pleno invierno sanjuanino que tendremos que cobijarnos sobre la estufa o calefactor, ahora será el ventilador o el aire acondicionado.

Nos volveremos a juntar en familia o con amigos, o a solas en una habitación.

Estamos en camino hacia algo que los argentinos necesitamos: una alegría, una gotita de felicidad, un respiro de todo lo que nos agobia. Porque durante el mundial nada mas cuenta. No hay suba de dólar o inflación que cuente. Solo importa como llegue Messi y compañía a cada partido. Si pasa Brasil o Alemania o quien será el próximo rival.

Para vos que sos futbolero, que sos apasionada poné el reloj y empezá a descontar en el calendario que está puesto en la pared de la cocina. Marca de celeste los días que quedan, las horas que nos faltan para ver a la Argentina con su glorioso manto celeste y blanco. Porque estamos a 100 empecemos a cantar “Vamos, vamos Argentina, vamos a vamos a ganar.. que esta barra quilombera no te deja.. no te deja de alentar…”